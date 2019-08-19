Самсонова вышла в полуфинал квалификации US Open Россиянка идет дальше.

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Россиянка Людмила Самсонова обыграла латвийку Диану Марцинкевич в четвертьфинале квалификационного раунда US Open – 6:1, 6:4.

Матч продолжался 80 минут.

В полуфинале 133-я ракетка мира сыграет с победителем встречи Джейми Форлис (Австралия) – Антония Лоттнер (Германия).