Блинкова обыграла Вандевей на турнире в Нью-Йорке Россиянка отдала всего три гейма.

Новости СМИ2 Россиянка Анна Блинкова нанесла поражение американке Коко Вандевей в матче первого круга Bronx Open – 6:3, 6:0. Матч продолжался 62 минуты. В активе россиянки два эйса и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти. В следующем круге Блинкова сыграет либо с немкой Лаурой Зигемунд, либо с румынкой Михаэлой Бузернеску.