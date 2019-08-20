Анисимова пропустит US Open из-за смерти отца 17-летняя американка Аманда Анисимова пропустит Открытый чемпионат США из-за смерти своего отца и тренера Константина Анисимова, сообщает ESPN.

Родители спортсменки выросли в СССР, но в 1990-х переехали в Америку ради лучшего будущего своих детей. Аманда родилась и выросла в США, поэтому никогда не стремилась выступать за сборную России.

В 2017 году она выиграла юниорский US Open, а в 2018 году стала самой юной теннисисткой в топ-100 рейтинга WTA.