Донской победил в четвертьфинале квалификации US Open Россиянин отдал пять геймов.

Россиянин Евгений Донской обыграл испанца Бернабе Сапату Миральеса в четвертьфинале квалификационного турнира US Open – 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 65 минут.

На счету россиянин два эйса и пять реализованных брейк-пойнтов из 10.

В полуфинале отбор Донской сыграет с Жоао Домингешем из Португалии.