Калинская нанесла поражение Томовой в квалификации US Open Россиянка Анна Калинская обыграла представительницу Болгарии Викторию Томову в четвертьфинале квалификационного турнира US Open – 6:2, 6:4.

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Для этого ей потребовалось 74 минуты.

На счету Калинской два эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале отборочной сетки россиянка сыграет с Катриной Скотт из США.