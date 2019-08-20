Рублев вышел во второй круг турнира в Сейлеме - Советский спорт
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20 августа 2019 21:41ТеннисКоноплев Александр

Рублев вышел во второй круг турнира в Сейлеме

В матче первого круга турнира в американском Уинстон-Сейлеме россиянин Андрей Рублев в двух сетах обыграл итальянца Томаса Фаббиано – 6:4, 6:2.

Рублеву для победы хватило 76 минут.

На счету россиянина шесть эйсов и четыре выигранных брейк-пойнта из 13. Теперь он сыграет с испанцем Альбертом Рамосом.

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