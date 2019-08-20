Рублев вышел во второй круг турнира в Сейлеме В матче первого круга турнира в американском Уинстон-Сейлеме россиянин Андрей Рублев в двух сетах обыграл итальянца Томаса Фаббиано – 6:4, 6:2.

Новости СМИ2 Рублеву для победы хватило 76 минут. На счету россиянина шесть эйсов и четыре выигранных брейк-пойнта из 13. Теперь он сыграет с испанцем Альбертом Рамосом.