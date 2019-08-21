Рублев победил Рамоса-Виноласа во втором круге в Уинстон-Сейлеме Следующим соперником российского теннисиста станет американец Куэрри.

47-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в третий круг турнира ATP Winston-Salem Open в Уинстон-Сейлеме (США).

В 1/16 финала 21-летния российский теннисист нанес поражение испанцу Альберту Рамосу-Виноласу. За 2 часа 17 минут Рублев оформил победу в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:1.

Следующим соперником Рублева станет 46-й номер мирового рейтинга Сэм Куэрри из США, посеянный на турнире под шестым номером.

Уинстон-Сейлем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 717 955 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Андрей Рублев (Россия) – Альберт Рамос-Винолас (Испания, 9) – 6:7 (5:7), 6:3, 6:1