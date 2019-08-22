Рублев победил Куэрри и вышел в четвертьфинал в Уинстон-Сейлеме Его следующим соперником станет Шаповалов.

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47-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP Winston-Salem Open в Уинстон-Сейлеме (США).

В третьем круге 21-летний российский теннисист на двух тай-брейках нанес поражение Сэму Куэрри из США, который занимает 46-е место в мировом рейтинге. Матч завершился за 1 час 51 минуту.

Следующим соперником Рублева станет второй сеяный Денис Шаповалов из Канады, получивший на турнире wild card.

Уинстон-Сейлем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 717 955 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

3-й круг

Андрей Рублев (Россия) – Сэм Куэрри (США, 6) – 7:6 (7:4), 7:6 (12:10)