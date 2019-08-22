Рублев победил Куэрри и вышел в четвертьфинал в Уинстон-Сейлеме

47-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP Winston-Salem Open в Уинстон-Сейлеме (США).
В третьем круге 21-летний российский теннисист на двух тай-брейках нанес поражение Сэму Куэрри из США, который занимает 46-е место в мировом рейтинге. Матч завершился за 1 час 51 минуту.
Следующим соперником Рублева станет второй сеяный Денис Шаповалов из Канады, получивший на турнире wild card.
Уинстон-Сейлем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 717 955 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
3-й круг
Андрей Рублев (Россия) – Сэм Куэрри (США, 6) – 7:6 (7:4), 7:6 (12:10)
Разрушитель легенд. Медведев второй раз подряд обыграл первую ракетку мира Даниил Медведев вышел в третий финал за три недели. Россиянин второй раз в сезоне одолел лидера рейтинга Новака Джоковича, приблизился к дебюту в топ-5 рейтинга, и сегодня сыграет за титул «Мастерса» в Цинциннати. Против бельгийца Давида Гоффена. 18.08.2019 07:52 Теннис Мысин Николай «Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем» Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка. 26.07.2019 10:15 Бокс Клюкина Анастасия «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 23.06.2019 21:00 Фигурное катание На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнир Даниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале. 12.08.2019 14:30 Теннис Мысин Николай Алексей Сафонов: Пятьдесят тысяч может стоить только чучело Сутормина Известный агент прокомментировал появившуюся во вторник информацию о весьма любопытных суммах трансферов полузащитника Алексея Сутормина сначала из «Оренбурга» в «Рубин», а затем в «Зенит». 21.08.2019 00:22 Футбол Мощенко Захар Как российский бокс теряет позиции. Продолжение специального расследования «Советского спорта» Мы писали о положении дел, которое сложилось в российском боксе, о том, как мы пришли к весьма неудовлетворительным результатам. Сегодня - обещанное продолжение нашего расследования, в котором мы исследуем деятельность генерального секретаря Федерации бокса России (ФБР) Умара Кремлева. 20.08.2019 10:18 Бокс СКА стал слабее. Как провели трансферную кампанию клубы Запада Пока ЦСКА и «Локомотив» усиливались летом, армейцы из Петербурга потеряли ряд ключевых игроков. 20.08.2019 20:09 Хоккей Костяев Иван Константин Пономарев: После поражения Воробьеву подумал – пора на пенсию Бывший подопечный Абеля Санчеса о двух поражениях в последних боях и мотивации от Мэнни Пакьяо. 17.08.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. 18.06.2019 09:16 Фигурное катание Тигай Лев