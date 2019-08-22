Медведев в первом круге US Open сыграет против Гуннесварана Российский теннисист Даниил Медведев в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису сыграет с представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном.

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Соперником еще одного россиянина Карена Хачанова в первом круге турнира станет канадец Вашек Поспишил. Андрей Рублев на старте US Open встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Добавим, что Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке, а призовой фонд турнира составит около 57 миллионов долларов.