Медведев в первом круге US Open сыграет против Гуннесварана

Соперником еще одного россиянина Карена Хачанова в первом круге турнира станет канадец Вашек Поспишил. Андрей Рублев на старте US Open встретится с греком Стефаносом Циципасом.
Добавим, что Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке, а призовой фонд турнира составит около 57 миллионов долларов.
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