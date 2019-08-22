Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом раунде US Open - Советский спорт
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22 августа 2019 20:09Теннис

Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом раунде US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с американкой Сереной Уильямс в первом раунде Открытого чемпионата США.

Эта встреча станет для первой соперниц в рамках US Open. Всего же спортсменки в 22-й раз сыграют с друг другом. На данный момент счет личных встреч 19-2 в пользу Уильямс.

Добавим, что Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке, а призовой фонд турнира составит около 57 миллионов долларов.

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