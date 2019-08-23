Полина Кудерметова: Миддлтон пожелала терпения в теннисе Российская теннисистка встретилась с супругой герцога Кембриджского во время юниорского «Уимблдона».

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Российская теннисистка Полина Кудерметова рассказала о встрече с супругой герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон во время выступления на юниорском «Уимблдоне» в Лондоне.

«Мы с девочками, конечно, волновались при встрече, – приводит Life.ru слова 16-летней Кудерметовой. – Она рассказала, что она тоже занималась теннисом. Пожелала нам удачи и терпения в этом виде спорта, потому что не все быстро тут получается».

Напомним, что Кудерметова дошла до четвертьфинала юниорского «Уимблдона». Ее старшая сестра – 22-летняя Вероника – также играет в теннис и занимает 51-е место в мировом рейтинге.