Донской обыграл Кинга и вышел в основную сетку Открытого чемпионата США

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянина. За время матча Донской пять раз подал навылет, реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку. На счету его соперника один эйс, два реализованных брейк-пойнта из восьми, а также две двойные ошибки.
Добавим, что четвертый в сезоне турнир серии Большого шлема пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке
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