Наоми Осака: Конечно, буду смотреть матч Шараповой и Уильямс, все в Нью-Йорке будут смотреть Две бывшие первые ракетки мира сыграют друг с другом в первом круге US Open.

Первая ракетка мира Наоми Осака высказалась о жеребьевке US Open, которая свела в первом круге бывших лидеров мирового рейтинга Марию Шарапову из России и Серену Уильямс из США.

«Конечно, я буду смотреть этот матч, – приводит слова 21-летней японской теннисистки официальный сайт WTA. – Знаю, что вы все будете смотреть. Думаю, все в Нью-Йорке будут смотреть игру.

Я не удивлена, что так получилось. На каждом «Большом шлеме» происходит что-то подобное. Вы понимаете, о чем я».

Отметим, что в последний раз Шарапова и Уильямс встречались в четвертьфинале Australian Open в 2016 году. Матч завершилась победой американки в двух сетах (6:4, 6:1).

В 2018 году Уильямс снялась перед матчем с Шараповой на «Ролан Гаррос».