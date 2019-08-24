Наоми Осака: Конечно, буду смотреть матч Шараповой и Уильямс, все в Нью-Йорке будут смотреть

Первая ракетка мира Наоми Осака высказалась о жеребьевке US Open, которая свела в первом круге бывших лидеров мирового рейтинга Марию Шарапову из России и Серену Уильямс из США.
«Конечно, я буду смотреть этот матч, – приводит слова 21-летней японской теннисистки официальный сайт WTA. – Знаю, что вы все будете смотреть. Думаю, все в Нью-Йорке будут смотреть игру.
Я не удивлена, что так получилось. На каждом «Большом шлеме» происходит что-то подобное. Вы понимаете, о чем я».
Отметим, что в последний раз Шарапова и Уильямс встречались в четвертьфинале Australian Open в 2016 году. Матч завершилась победой американки в двух сетах (6:4, 6:1).
В 2018 году Уильямс снялась перед матчем с Шараповой на «Ролан Гаррос».
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