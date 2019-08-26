Касаткина проиграла Конте на US Open Первая россиянка покинула US Open.

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В матче первого круга US Open россиянка Дарья Касаткина уступила Джоанне Конте из Великобритании – 1:6, 6:4, 2:6.

Матч продолжался два часа.

Касаткина ни разу не подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала два из пяти брейк-пойнтов.

Во втором круге Конта сыграет с победительницей матча Маргарита Гаспарян (Россия) – Присцилла Хон (Австралия).