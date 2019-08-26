Маррэй одержал первую победу с 1 января

Британец Энди Маррэй обыграл француза Имрана Сибилье в первом круге челленджера в Мальорке – 6:0, 6:1.
Это первая победа Маррэя с 1 января 2019 года, когда он победил Джеймса Дакворта на турнире в Брисбене.
Далее британец проиграл два матча, а позже объявил о завершении карьеры.
На корт экс-первая ракетка мира и двукратный олимпийский чемпион вернулся летом 2019 года.
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