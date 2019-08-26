Маррэй одержал первую победу с 1 января Титулованный спортсмен отдал сопернику один гейм.

Британец Энди Маррэй обыграл француза Имрана Сибилье в первом круге челленджера в Мальорке – 6:0, 6:1.

Это первая победа Маррэя с 1 января 2019 года, когда он победил Джеймса Дакворта на турнире в Брисбене.

Далее британец проиграл два матча, а позже объявил о завершении карьеры.

На корт экс-первая ракетка мира и двукратный олимпийский чемпион вернулся летом 2019 года.