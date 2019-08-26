Медведев обыграл индийца Гуннесварана в первом круге US Open - Советский спорт
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26 августа 2019 21:43Теннис

Медведев обыграл индийца Гуннесварана в первом круге US Open

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел во второй круг US Open.

На старте турнира он справился с индийцем Праджнешем Гуннесвараном – 6:4, 6:1. 6:2.

На счету россиянина девять эйсов и семь реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Медведев встретится либо с корейцем Ву Квон Суном, либо с боливийцем Уго Деллиеном.

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