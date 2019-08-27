Донской уступил Чоричу на US Open

Матч продолжался один час 56 минут.
Соперники по 10 раз подали навылет, но россиянин чаще допускал двойные ошибки (пять против трех). Также Донской не имел возможности выиграть гейм на чужой подаче.
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