Донской уступил Чоричу на US Open В матче первого круга US Open россиянин Евгений Донской проиграл хорвату Борне Чоричу – 6:7 (7:9), 3:6, 0:6.

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Матч продолжался один час 56 минут.

Соперники по 10 раз подали навылет, но россиянин чаще допускал двойные ошибки (пять против трех). Также Донской не имел возможности выиграть гейм на чужой подаче.