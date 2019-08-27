Шарапова выиграла только два гейма у Уильямс Матч продолжался 59 минут.

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Восьмая ракетка мира Серена Уильямс победила Марию Шарапову из России в первом круге четвертого в году турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

37-летняя американская теннисистка оформила победу в двух сетах за 59 минут со счетом 6:1, 6:1. Таким образом, счет личных встреч Уильямс и Шараповой стал 20:2 в пользу первой.

Отметим, что Шарапова впервые в своей карьере проиграла на US Open в первом круге.

Следующей соперницей Уильямс станет другая теннисистка из США – Кэтрин Макнелли, которая также в двух сетах нанесла поражение Тимее Бачински из Швейцарии.

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Серена Уильямс (США, 8) – Мария Шарапова (Россия) – 6:1, 6:1