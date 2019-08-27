Шарапова выиграла только два гейма у Уильямс

Восьмая ракетка мира Серена Уильямс победила Марию Шарапову из России в первом круге четвертого в году турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.
37-летняя американская теннисистка оформила победу в двух сетах за 59 минут со счетом 6:1, 6:1. Таким образом, счет личных встреч Уильямс и Шараповой стал 20:2 в пользу первой.
Отметим, что Шарапова впервые в своей карьере проиграла на US Open в первом круге.
Следующей соперницей Уильямс станет другая теннисистка из США – Кэтрин Макнелли, которая также в двух сетах нанесла поражение Тимее Бачински из Швейцарии.
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Серена Уильямс (США, 8) – Мария Шарапова (Россия) – 6:1, 6:1
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