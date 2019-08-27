Мария Шарапова: Если не можешь выйти и подать, все становится трудным Шарапова выиграла только два гейма у Уильямс в первом круге US Open.

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Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение от Серены Уильямс из США (1:6, 1:6) в первом круге турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

«Это непростой путь, и он всегда таким был, – приводит слова 32-летней Шараповой официальный сайт WTA. – Четыре месяца назад у меня были процедуры на плече. Так что провести на US Open вечерний матч, который вызывает большой интерес – это уже достижение. Я рада, что стала частью этого.

Ты можешь делать все, что угодно, но, если ты не можешь выйти и подать, все становится трудным. Это самое главное препятствие».

Напомним, Уильямс оформила победу за 59 минут и нанесла Шараповой первое в карьере поражение в первом круге US Open.