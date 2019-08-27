Вихлянцева на тай-бреке уступила Гергес Ранее турнир покинули Дарья Касаткина, Мария Шарапова и Вероника Кудерметова.

Россиянка Наталья Вихлянцева завершила борьбу US Open.

В первом раунде она уступила немке Юлии Гергес – 1:6, 6:1, 6:7 (1:7).

Встреча продолжалась два часа две минуты.

Вихлянцева уступила по эйсам (два против девяти) и чаще совершала двойные ошибки (девять против восьми).

В следующем раунде Гергес сыграет с обидчицей Вероники Кудереметовой – американкой Франческой Ди Лоренцо.