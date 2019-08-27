Вихлянцева на тай-бреке уступила Гергес

Россиянка Наталья Вихлянцева завершила борьбу US Open.
В первом раунде она уступила немке Юлии Гергес – 1:6, 6:1, 6:7 (1:7).
Встреча продолжалась два часа две минуты.
Вихлянцева уступила по эйсам (два против девяти) и чаще совершала двойные ошибки (девять против восьми).
В следующем раунде Гергес сыграет с обидчицей Вероники Кудереметовой – американкой Франческой Ди Лоренцо.
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