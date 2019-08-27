Рублев потратил почти четыре часа на победу над Циципасом Невероятно тяжелый поединок.

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В матче первого круга US Open россиянин Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса – 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5.

Для победы ему потребовалось три часа 58 минут. За это время Рублев 14 раз подал на вылет, совершил четыре двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 20.

В следующем раунде Рублев сыграет с победителем матча Бьорн Фратанджело (США) – Жиль Симон (Франция).

Циципас – восьмая ракетка мира. Он – внук советского футболиста Сергея Сальникова и сын советской и греческой теннисистки Юлии Сальниковой.