Калинская обыграла Стивенс и вышла во второй круг US Open - Советский спорт
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28 августа 2019 07:05Теннис

Калинская обыграла Стивенс и вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над американкой Слоан Стивенс в первом раунде Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу российской спортсменки. За время матча Калинская дважды подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из четырех и допустила две двойные ошибки. На счету ее соперницы один реализованный брейк-пойнт из четырех, а также одна двойная ошибка.

Добавим, что в следующем раунде Калинская сыграет с еще одной американской теннисисткой Кристи Ан, ранее обыгравшей на турнире россиянку Светлану Кузнецову (7:5, 6:2).

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