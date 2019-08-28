Калинская обыграла Стивенс и вышла во второй круг US Open Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над американкой Слоан Стивенс в первом раунде Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу российской спортсменки. За время матча Калинская дважды подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из четырех и допустила две двойные ошибки. На счету ее соперницы один реализованный брейк-пойнт из четырех, а также одна двойная ошибка.

Добавим, что в следующем раунде Калинская сыграет с еще одной американской теннисисткой Кристи Ан, ранее обыгравшей на турнире россиянку Светлану Кузнецову (7:5, 6:2).