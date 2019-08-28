Хачанов уступил Поспишилу в первом круге US Open Российский теннисист Карен Хачанов проиграл канадцу Вашеку Поспишилу в первом раунде Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 3 часа 50 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6 в пользу канадского спортсмена. За время матча Хачанов семь раз подал навылет, реализовал три брейк-пойнта из 12 и допустил 12 двойных ошибок. На счету его соперника 15 эйсов, четыре реализованных брейк-пойнта из шести, а также сем двойных ошибок.

Добавим, что в следующем раунде турнира Поспишил сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.