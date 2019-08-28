Возняцки обыграла Яфань Ван и вышла во второй круг US Open - Советский спорт
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28 августа 2019 08:08Теннис

Возняцки обыграла Яфань Ван и вышла во второй круг US Open

Датская теннисистка Каролин Возняцки переиграла китаянку Яфань Ван в первом раунде Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась победой датской спортсменки со счетом со счетом 1:6, 7:5, 6:3. За время матча Возняцки трижды подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из шести и допустила одну двойную ошибку. На счету ее соперницы два эйса, три реализованных брейк-пойнта из восьми, а также три двойные ошибки.

Добавим, что в следующем матче на турнире Возняцки сыграет с американкой Даниэль Роуз Коллинз.

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