Возняцки обыграла Яфань Ван и вышла во второй круг US Open

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась победой датской спортсменки со счетом со счетом 1:6, 7:5, 6:3. За время матча Возняцки трижды подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из шести и допустила одну двойную ошибку. На счету ее соперницы два эйса, три реализованных брейк-пойнта из восьми, а также три двойные ошибки.
Добавим, что в следующем матче на турнире Возняцки сыграет с американкой Даниэль Роуз Коллинз.
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