Надаль стартовал с победы на US Open Испанский теннисист Рафаэль Надаль взял верх над австралийцем Джоном Миллменом в первом раунде Открытого чемпионата США.

Встреча длилась 2 часа 8 минут и завершилась победой испанца со счетом со счетом 6:3, 6:2, 6:2. На счету Надаля шесть эйсов, пять реализованных брейк-пойнтов из 15, а также три двойные ошибки.

Добавим, что следующим соперником Надаля на турнире будет еще один представитель Австралии Танаси Коккинакис.