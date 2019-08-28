Андрей Рублев – о поединке с Циципасом: Мы провели выдающийся матч Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом в первом круге Открытого чемпионата США (6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5).

- Условия были непростыми, мы провели выдающийся матч. У меня тоже неоднократно были судороги во время игры. Когда ты выигрываешь подобные матчи, это придает тебе уверенности. Это особенная игра, поскольку ты знаешь, насколько силен противник, - приводит слова Рублева «РИА Новости» со ссылкой на официальный сайт ATP.

Добавим, что следующим соперником россиянина на турнире станет француз Жиль Симон.