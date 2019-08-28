Анна Калинская: Я просто старалась сосредоточиться на своей игре Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала победу над американкой Слоан Стивенс на старте Открытого чемпионата США.

- Я довольна своей победой. Рада, что сыграла на этом корте, мне очень понравилась атмосфера.

Вот для чего я тренируюсь: играть против сильных спортсменок на больших кортах. Я думаю, это то, для чего тренируется каждый игрок.

Я просто старалась сосредоточиться на своей игре и слишком много не думать о всем остальном. Просто делаю все возможное, - передает слова Официальный сайт WTA.

Добавим, что в следующем раунде турнира Калинская сыграет с еще одной американской теннисисткой Кристи Ан, ранее обыгравшей россиянку Светлану Кузнецову (7:5, 6:2).