Ольховский – о положении Шараповой: Доказать и сказать, что теннисист не готов, невозможно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 августа 2019 15:21ТеннисГичунцев Артур

Ольховский – о положении Шараповой: Доказать и сказать, что теннисист не готов, невозможно

Встреча первого круга US Open завершилась со счетом 1:6, 1:6.

Известный российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал возможное снятие призовых после поражения Марии Шараповой от американки Серены Уильямс.

«Опыт снятия призовых был уже у представительницы Грузии Анны Татишвили на «Ролан Гаррос», но она подала в суд и выиграла дело. Дело в том, что доказать и сказать, что теннисист не готов, невозможно. То, что он проиграл с таким счётом (тогда матч закончился 0:6, 1:6 в пользу гречанки Марии Саккари), не значит, что он не мог выйти и нормально сыграть. Это значит, что соперник подготовился лучше. Думаю, что организаторы не пойдут на такой шаг по отношению к Марии», – заявил Ольховский для News.ru.

Анатолий Александров: Ковалев прошел через ад в бою с Ярдом Бывший чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Анатолий Александров поделился впечатлениями от победы Сергея Ковалева над Энтони Ярдом и дал прогноз на бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. 27.08.2019 10:02 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Врачи не выявили у Ярда проблем со здоровьем Николай Валуев – Ковалеву: Эта победа - удар по печени тем, кто в тебе разуверился Ковалев посвятил победу Дадашеву
«Финал Кузнецовой – совсем не сенсация». Вера Звонарева – об итогах турнира в Цинциннати В понедельник гостем пресс-центра «Советского спорта» стала экс-вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2008 Вера Звонарева. 19.08.2019 20:04 Теннис
Петербург не помешает ЦСКА взять второй Кубок. Прогнозы на сезон КХЛ Московские армейцы сделают все, чтобы завоевать второй подряд Кубок Гагарина. У них для этого есть неплохие шансы. 28.08.2019 15:00 Хоккей Костяев Иван
Почему РПЛ активно использует принцип страуса? Актуальные вопросы господам из РПЛ Громкие трансферы - это, конечно, классная реклама премьер-лиги. Но наш автор возмущен тем, почему РПЛ активно использует принцип страуса, не реагируя на неординарные, а порой и вопиющие ситуации, происходящие в нашем футболе. 27.08.2019 18:54 Футбол Мощенко Захар
Еще по теме:
«Спартак» – «Зенит». Матч прокомментируют Кривохарченко и Казанский Йон Фьолусон: Забили быстрый мяч, но потом потеряли концентрацию на несколько минут Представитель «Тамбова»: Гогуа одной ногой в ЦСКА
Иван Игумнов: С Шипачевым мне играть очень нравится! Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов о победе в Кубке Мэра Москвы. 25.08.2019 22:25 Хоккей Кузютина Елена
Уложили американцев. Харитонов и Минаков расправились с Митрионом и Джонсоном (видео) Сергей Харитонов и Виталий Минаков победили своих соперников на турнире Bellator 225. 25.08.2019 07:13 ММА Ващенко Сергей
Евгений Ловчев: «Зенит» управляется только хлыстом стоящего у бровки Семака? Обозреватель «Советского спорта» о матчах 7-го тура РПЛ. 27.08.2019 08:05 Футбол Зибрак Артем
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
«Ак Барс» усвоил требования Квартальнова. Итоги Кубка ЛЖД Рижское «Динамо» победило на домашнем турнире, но круче всех смотрелся «Ак Барс». 26.08.2019 19:06 Хоккей Костяев Иван
Андрей Сироткин: В восьмом раунде Ковалев был на грани Известный российский боксер Андрей Сироткин поделился впечатлением от победы Сергея Ковалева над британцем Энтони Ярдом в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. 24.08.2019 23:50 Бокс Усачев Владислав
Новости
15:42 Футбол «Барселона» заплатит за возвращение Неймара 125 млн евро и отдаст «ПСЖ» двух игроков
15:21 Теннис Ольховский – о положении Шараповой: Доказать и сказать, что теннисист не готов, невозможно
15:05 Футбол Агент Фернандеша – о переходе в «Краснодар»: Есть интерес от разных клубов
14:44 Легкая атлетика Россиянин Дементьев получил дисквалификацию за применение допинга
14:34 Заместителем главного редактора «Советского спорта» назначен Николай Мысин
14:25 Футбол «Спартак» – «Зенит». Матч прокомментируют Кривохарченко и Казанский
14:00 Футбол СМИ: Месси потратит еще один месяц на восстановление
13:47 Футбол Йон Фьолусон: Забили быстрый мяч, но потом потеряли концентрацию на несколько минут
13:31 Футбол Представитель «Тамбова»: Гогуа одной ногой в ЦСКА
13:25 Футбол Ринат Билялетдинов: Надеялся, что «Олимпиакос» пропустит и дрогнет
12:59 Футбол Борис Игнатьев: Поражает, что «Спартак» и «Зенит» подойдут к матчу в неравных условиях
12:46 Футбол «Реал» сообщил о травме Иско
12:33 Волейбол Бузато вернется к работе после дисквалификации в среду
12:33 Футбол Валерий Кечинов: Проблемы с «Брагой» будут, легкой игры ожидать не стоит
12:22 ММА Тренер Хабиба: Порье будет представлять опасность в ранних раундах
12:11 Футбол Антонин Кински: Жаль, что не провел ни одного матча в Лиге чемпионов
12:10 Футбол Понсе – о матче с «Брагой»: Верю в товарищей по команде, мы обязательно дадим бой
11:44 Футбол Дмитрий Селюк: Ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА
11:37 Теннис Анна Калинская: Я просто старалась сосредоточиться на своей игре
11:27 Футбол Борис Игнатьев: Страсть и огромное желание могут привести «Спартак» к победе над «Брагой»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика