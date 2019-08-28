Ольховский – о положении Шараповой: Доказать и сказать, что теннисист не готов, невозможно Встреча первого круга US Open завершилась со счетом 1:6, 1:6.

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Известный российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал возможное снятие призовых после поражения Марии Шараповой от американки Серены Уильямс.

«Опыт снятия призовых был уже у представительницы Грузии Анны Татишвили на «Ролан Гаррос», но она подала в суд и выиграла дело. Дело в том, что доказать и сказать, что теннисист не готов, невозможно. То, что он проиграл с таким счётом (тогда матч закончился 0:6, 1:6 в пользу гречанки Марии Саккари), не значит, что он не мог выйти и нормально сыграть. Это значит, что соперник подготовился лучше. Думаю, что организаторы не пойдут на такой шаг по отношению к Марии», – заявил Ольховский для News.ru.