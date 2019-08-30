Павлюченкова проиграла Бертенс во втором круге US Open Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла голландке Кики Бертенс во втором раунде Открытого чемпионата США по теннису.

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Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу голландки. За время матча Павлюченкова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок, реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету ее соперницы три эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти, а также четыре двойные ошибки.

Добавим, что следующей соперницей Бертенс станет Юлия Гергес из Германии, ранее обыгравшая Франческу Ди Лоренцо из США (7:5, 6:0).