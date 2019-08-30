Уильямс взяла верх над Муховой и вышла в четвертый круг US Open Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла чешку Каролину Мухову в третьем раунде Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась победой американки со счетом 6:3, 6:2. За время матча Уильямс пять раз подала навылет, реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, а также допустила семь двойных ошибок.

Добавим, что за выход в четвертьфинал турнира последнего в сезоне турнира Большого шлема Уильямс поспорит с хорваткой Петрой Матрич, ранее обыгравшей латвийку Анастасию Севастову (6:4, 6:3).