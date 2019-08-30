Федерер переиграл Эванса и пробился в четвертый раунд US Open Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл британца Даниэля Эванса в третьем раунде Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась победой швейцарца со счетом 6:2, 6:2, 6:1. За время матча Федерер выполнил десять эйсов, реализовал семь брейк-пойнтов из 14, а также допустил одну двойную ошибку.

Добавим, что за выход в четвертьфинал Федерер поборется либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, либо с представителем Давидом Гоффеном из Бельгии.