Рублев обыграл Кирьоса на US Open В матче третьего круга US Open россиянин Андрей Рублев обыграл австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжалась один час 54 минуты.

На счету Рублева 12 эйсов и один реализованный брейк-пойнт из четырех. У его соперника 31 подача навылет.

В следующем раунде Рублев сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.