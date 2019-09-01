Рублев обыграл Кирьоса на US Open - Советский спорт
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01 сентября 2019 07:56ТеннисКоноплев Александр

Рублев обыграл Кирьоса на US Open

В матче третьего круга US Open россиянин Андрей Рублев обыграл австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжалась один час 54 минуты.

На счету Рублева 12 эйсов и один реализованный брейк-пойнт из четырех. У его соперника 31 подача навылет.

В следующем раунде Рублев сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

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