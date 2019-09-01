Рублев обыграл Кирьоса на US Open

Встреча продолжалась один час 54 минуты.
На счету Рублева 12 эйсов и один реализованный брейк-пойнт из четырех. У его соперника 31 подача навылет.
В следующем раунде Рублев сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
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