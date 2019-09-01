Конта обыграла Плишкову и вышла в 1/4 финала US Open Британская теннисистка Джоанна Конта одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой в четвертом раунде Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась победой британки со счетом 6:7 (1:7), 6:3, 7:5. За время матча Конта пять раз подала навылет и реализовала пять из 15 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 16 эйсов, три реализованных брей-пойнта из семи, а также девять двойных ошибок.

Добавим, что в четвертьфинале турнира Конта встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) - Мэдисон Кис (США).