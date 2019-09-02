Барти станет первой ракеткой мира, если Осака не защитит свой титул на US Open - Советский спорт
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02 сентября 2019 13:08ТеннисЛипкин Антон

Барти станет первой ракеткой мира, если Осака не защитит свой титул на US Open

Австралийская теннисистка уже выбыла из борьбы на американском турнире «Большого шлема».

Вторая ракетка мира Эшли Барти может вернуться на первую строчку рейтинга WTA по итогам турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

Нынешний лидер рейтинга Наоми Осака из Японии останется первой ракеткой, только если защитит свой прошлогодний титул.

Напомним, Барти выбыла из борьбы, потерпев поражение в четвертом круге от Ван Цян из Китая (2:6, 4:6). Свой матч за выход в четвертьфинал Осака проведет в понедельник с Белиндой Бенчич из Швейцарии. В случае победы ее следующая соперница определится в матче Донна Векич (Хорватия, 23) – Юлия Гергес (Германия, 26).

Отметим, что 23-летняя Барти уже была первой ракеткой мира, впервые возглавив рейтинг WTA 24 июня этого года.

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