Барти станет первой ракеткой мира, если Осака не защитит свой титул на US Open Австралийская теннисистка уже выбыла из борьбы на американском турнире «Большого шлема».

Вторая ракетка мира Эшли Барти может вернуться на первую строчку рейтинга WTA по итогам турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

Нынешний лидер рейтинга Наоми Осака из Японии останется первой ракеткой, только если защитит свой прошлогодний титул.

No.1 Ranking Watch:



Naomi Osaka will retain the @WTA No.1 ranking if she defends her title @usopen.



Otherwise, No.2 Ashleigh Barty will retake the top spot after the tournament. — WTA Insider (@WTA_insider) September 1, 2019

Напомним, Барти выбыла из борьбы, потерпев поражение в четвертом круге от Ван Цян из Китая (2:6, 4:6). Свой матч за выход в четвертьфинал Осака проведет в понедельник с Белиндой Бенчич из Швейцарии. В случае победы ее следующая соперница определится в матче Донна Векич (Хорватия, 23) – Юлия Гергес (Германия, 26).

Отметим, что 23-летняя Барти уже была первой ракеткой мира, впервые возглавив рейтинг WTA 24 июня этого года.