Барти станет первой ракеткой мира, если Осака не защитит свой титул на US Open

Вторая ракетка мира Эшли Барти может вернуться на первую строчку рейтинга WTA по итогам турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

Нынешний лидер рейтинга Наоми Осака из Японии останется первой ракеткой, только если защитит свой прошлогодний титул.

No.1 Ranking Watch:



Naomi Osaka will retain the @WTA No.1 ranking if she defends her title @usopen.



Otherwise, No.2 Ashleigh Barty will retake the top spot after the tournament.