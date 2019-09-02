Осака уступила Бенчич на US Open - Советский спорт
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02 сентября 2019 21:00ТеннисКоноплев Александр

Осака уступила Бенчич на US Open

Действующая победительница US Open Наоми Осака уступила Белинде Бенчич из Швейцарии в матче четвертого круга Открытого чемпионата США – 5:7, 4:6.

Встреча продолжалась 88 минут.

В четвертьфинале Бенчич сыграет против хорватки Донны Векич.

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