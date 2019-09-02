Осака уступила Бенчич на US Open Действующая победительница US Open Наоми Осака уступила Белинде Бенчич из Швейцарии в матче четвертого круга Открытого чемпионата США – 5:7, 4:6.

Загрузка... Встреча продолжалась 88 минут. В четвертьфинале Бенчич сыграет против хорватки Донны Векич.