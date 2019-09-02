Рублев проиграл Берреттини на US Open

Встреча продолжалась два часа 14 минут.
Рублев восемь раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из трех.
В четвертьфинале Берреттини сыграет с Алексеем Попыриным из Австралии.
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