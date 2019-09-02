Рублев проиграл Берреттини на US Open - Советский спорт
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02 сентября 2019 23:32ТеннисКоноплев Александр

Рублев проиграл Берреттини на US Open

В матче 1/8 финала US Open россиянин Андрей Рублев уступил итальянцу Маттео Берреттини – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8).

Встреча продолжалась два часа 14 минут.

Рублев восемь раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из трех.

В четвертьфинале Берреттини сыграет с Алексеем Попыриным из Австралии.

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