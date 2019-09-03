Надаль обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты и завершилась победой испанца со счетом 6:3, 3:6, 6:1, 6:2. За время матча Надаль 11 раз подал навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов из 11 и допустил шесть двойных ошибок. На счету его соперника десять эйсов, два реализованных брейк-пойнта из трех, а также пять ошибок на подаче.
Таким образом, определились все четвертьфинальные пары турнира: Роджер Федерер (Швейцария) — Григор Димитров (Болгария), Стэн Вавринка (Швейцария) — Даниил Медведев (Россия), Рафаэль Надаль (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина), Гаэль Монфис (Франция) — Маттео Берреттини (Италия).
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