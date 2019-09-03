Андрееску обыграла Таунсенд и стала последней четвертьфиналисткой US Open Канадская теннисистка Бьянка Андрееску взяла верх над американкой Тэйлор Таунсенд в четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису.

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Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась победой канадки со счетом 6:1, 4:6, 6:2. За время матча 19-летняя Андрееску пять раз подала навылет, реализовала шесть из 13 брейк-пойнтов и совершила восемь двойных ошибок. На счету ее соперницы четыре эйса, три реализованных брейк-пойнта из восьми, а также две двойные ошибки.

Отметим, что Андрееску впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала турнира Андрееску сыграет против бельгийка Элисе Мертенс, ранее обыгравшей американку Кристи Эрим Анн (6:1, 6:1).

Добавим, что в других четвертьфиналах сыграют Белинда Бенчич (Швейцария) - Донна Векич (Хорватия), Элина Свитолина (Украина) - Джоанна Конта (Великобритания), Серена Уильямс США) - Ван Цян (Китай).