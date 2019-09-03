Медведев, Хачанов и Рублев выступят на «Кубке Кремля» Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграют на «Кубке Кремля», который пройдет этой осенью.

Отмечается, что на турнире также выступят хорват Марин Чилич, итальянец Андреас Сеппи, француз Адриан Маннарино и казахстанец Михаил Кукушкин.

Всего в заявку попали 19 теннисистов. Wild card могут получить еще три спортсмена. На одно из приглашений претендует чех Томаш Бердых.

Напомним, «Кубок Кремля» состоится с 12 по 20 октября и пройдет в ЛД «Крылатское».