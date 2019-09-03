Свитолина обыграла Конту и вышла в полуфинал US Open Призовой фонд соревнований составляет 57 млн долларов.

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Элина Свитолина из Украины нанесла поражение британской теннисистке Йоханне Конте в матче ¼ финала US Open, который проходит в Нью-Йорке (США).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, а ее продолжительность составила 1 час 39 минут.

За выход в финал уроженка Одессы может сыграть с американкой Сереной Уильямс, которой предстоит матч с китаянкой Ван Цян.