Медведев обыграл Вавринку и пробился в полуфинал US Open

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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой в матче ¼ финала US Open.

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. Ее продолжительность составила 2 часа 34 минуты.

23-летний россиянин 11 раз подал навылет, совершил 12 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8.

Таким образом, россиянин впервые сыграет в ½ финала Открытого чемпионата США. На этой стадии турнира ему предстоит встреча с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария) – Григор Димитров (Болгария).