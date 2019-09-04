Димитров победил Федерера и вышел в полуфинал на Медведева - Советский спорт
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04 сентября 2019 07:33ТеннисЛипкин Антон

Димитров победил Федерера и вышел в полуфинал на Медведева

Матч продолжался 3 часа 12 минут.

78-я ракетка мира Григор Димитров вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» US Open.

В матче ¼ финала 28-летний болгарский теннисист нанес поражение третьему номеру мирового рейтинга Роджеру Федереру из Швейцарии. За 3 часа 12 минут Димитров оформил победу в пяти сетах со счетом 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.

В полуфинале его соперником станет пятая ракетка мира Даниил Медведев из России, который ранее выбил из борьбы другого швейцарца – Стэна Вавринку.

Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
¼ финала

Григор Димитров (Болгария) – Роджер Федерер (Швейцария, 3) – 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2

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