Димитров победил Федерера и вышел в полуфинал на Медведева

78-я ракетка мира Григор Димитров вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» US Open.
В матче ¼ финала 28-летний болгарский теннисист нанес поражение третьему номеру мирового рейтинга Роджеру Федереру из Швейцарии. За 3 часа 12 минут Димитров оформил победу в пяти сетах со счетом 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.
В полуфинале его соперником станет пятая ракетка мира Даниил Медведев из России, который ранее выбил из борьбы другого швейцарца – Стэна Вавринку.
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
¼ финала
Григор Димитров (Болгария) – Роджер Федерер (Швейцария, 3) – 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег Квартальнов и драфт. О чем говорил президент «Локомотива» перед сезоном Президент «Локомотива» ответил на вопросы журналистов. Мы собрали главное. 02.09.2019 20:23 Хоккей Костяев Иван Вот это поворот. Ковалев нокаутировал небитого британца (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79 кг) Сергей Ковалев отправил в нокаут небитого ранее британца Энтони Ярда. 25.08.2019 01:44 Бокс Усачев Владислав Рейтинг тяжеловесов ММА: Харитонов приблизился к топ-10, Минаков поднялся на две позиции Более 20 российских бойцов на данный момент входят в топ-100 лучших тяжеловесов ММА. 27.08.2019 13:05 ММА Ващенко Сергей «Ты накинь, дорогая, на плечи...» Эмблемой ЧМ-2022 стала шаль в виде восьмерки Катар представил символику мирового первенства 2022 года. 03.09.2019 22:30 Футбол Денис Черышев: В игре с Шотландией надо концентрироваться на своей игре и брать три очка После тренировки сборной России в Новогорске на вопросы журналистов ответили Денис Черышев, Сослан Джанаев и Александр Ерохин. 03.09.2019 13:30 Футбол Григорьевская Юлия Дмитрий Пирог: Команда Ковалева качественно проанализировала Ярда Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог признался, что соперник Сергея Ковалева британец Энтони Ярд произвел на него приятное впечатление, несмотря на поражение нокаутом в 11-м раунде. 25.08.2019 13:05 Бокс Усачев Владислав Вячеслав Грулев: Уже примерно понимаем, как будем играть с Сербией и Болгарией Молодежная сборная России в Новогорске провела первую тренировку в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы – 2021 с Сербией и Болгарией. 02.09.2019 16:35 Футбол Григорьевская Юлия «Бей – беги», добро пожаловать в Россию Без двух сильнейших игроков – защитника Войнова и нападающего Зернова «Авангард» прервал серию из девяти поражений от ЦСКА. 01.09.2019 19:45 Хоккей Славин Виталий