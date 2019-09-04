Уильямс победила Ван Цян и вышла в полуфинал US Open на Свитолину Китайская теннисистка выиграла только один гейм.

Восьмая ракетка мира Серена Уильямс вышла в полуфинал турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

В ¼ финала 37-летняя американская теннисистка нанесла поражение Ван Цян из Китая, которая занимает 18-е место в мировом рейтинге. За 44 минуты Уильямс оформила победу в двух сетах, отдав сопернице только один гейм (6:1, 6:0).

Уильямс в 13-й раз сыграет в полуфинале US Open. Ранее в 12 матчах на этой стадии она потерпела только три поражения (2009, 2015, 2016).

Ее следующей соперницей станет Элина Свитолина из Украины, которая выбила из борьбы Джоанну Конту (6:4, 6:4).

Нью-Йорк (США)

Турнир серии «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

¼ финала

Серена Уильямс (США, 8) – Ван Цян (Китай, 18) – 6:1, 6:0