Роджер Федерер: Будут ли еще шансы выиграть «Большой шлем»? У меня нет кристального шара

Третья ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал вылет из турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке после поражения в четвертьфинале от Григора Димитрова из Болгарии (6:3 4:6 6:3 4:6 2:6).
«Расстроен, что турнир завершен, – приводит Metro.co.uk слова 38-летнего швейцарца. – Чувствовал, что в отличие от предыдущих матчей я играл действительно здорово.
В какой-то степени это для меня упущенная возможность: я вел в счете, мог пройти дальше и получить два дня отдыха. Все складывалось хорошо. Но нужно принимать поражения. Они часть игры. С нетерпением жду, как проведу время с семьей. Так что все в порядке.
Будут ли у меня еще возможности выиграть «Большой шлем»? У меня нет кристального шара. А у вас? Вот именно. Конечно, я надеюсь на это. И я все равно считаю, что сезон прошел позитивно. Сейчас я расстроен, но все будет в порядке».
Напомним, Федерер побеждал на US Open пять раз подряд (2004-2008). После этого он только дважды выходил в финал (2009, 2015).
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Прядкин ответил за Сутормина и за «Газпром» В ответ на призывы СМИ, в том числе и нашего издания, премьер-лига возобновила практику послетуровых пресс-конференций с участием своего президента Сергея Прядкина. Правда, опять - не без странных предисловий. 02.09.2019 19:43 Футбол Мощенко Захар «Перестаньте петь Хабибу дифирамбы». Олег Тактаров предостерегает Остаются считанные дни до боя 7 сентября Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье за титул чемпиона мира в легком весе. Своими ожиданиями от боя поделился многократный чемпион по смешанным единоборствам и известный актер Олег Тактаров. 04.09.2019 12:41 ММА Августин Александр Волнение помешало «Металлургу». Премьера Кудашова в СКА получилась удачной Центральным матч тура получился очень крутым. 02.09.2019 19:31 Хоккей Костяев Иван Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья Рейтинг летних трансферных кампаний клубов РПЛ. Взгляд Алексея Андронова Обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов оценивает работу всех клубов РПЛ на трансферном рынке. 03.09.2019 11:00 Футбол Андронов Алексей