Роджер Федерер: Будут ли еще шансы выиграть «Большой шлем»? У меня нет кристального шара Швейцарец не смог выйти в полуфинал US Open, проиграв болгарину Димитрову.

Третья ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал вылет из турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке после поражения в четвертьфинале от Григора Димитрова из Болгарии (6:3 4:6 6:3 4:6 2:6).

«Расстроен, что турнир завершен, – приводит Metro.co.uk слова 38-летнего швейцарца. – Чувствовал, что в отличие от предыдущих матчей я играл действительно здорово.

В какой-то степени это для меня упущенная возможность: я вел в счете, мог пройти дальше и получить два дня отдыха. Все складывалось хорошо. Но нужно принимать поражения. Они часть игры. С нетерпением жду, как проведу время с семьей. Так что все в порядке.

Будут ли у меня еще возможности выиграть «Большой шлем»? У меня нет кристального шара. А у вас? Вот именно. Конечно, я надеюсь на это. И я все равно считаю, что сезон прошел позитивно. Сейчас я расстроен, но все будет в порядке».

Напомним, Федерер побеждал на US Open пять раз подряд (2004-2008). После этого он только дважды выходил в финал (2009, 2015).