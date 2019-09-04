Уильямс выиграла свой 100-й матч на US Open - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 сентября 2019 12:24ТеннисЛипкин Антон

Уильямс выиграла свой 100-й матч на US Open

Американка разгромила Ван Цян за 44 минуты.

Восьмая ракетка мира Серена Уильямс одержала свою 100-ю победу на турнире «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

В ночь на среду 37-летняя американка нанесла поражение Ван Цян из Китая, отдав 18-му номеру мирового рейтинга только один гейм (6:1, 6:0).

Уильямс впервые сыграла на US Open в 1998 году, когда дошла до третьего круга, а уже в следующем сезоне стала победителем турнира. В нынешнем году она выступает в Нью-Йорке в 19-й раз. За 21 год Уильямс пропустила US Open только три раза (2003, 2010, 2017).

Уильямс – шестикратная победительница турнира (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014), еще трижды она доходила до финала (2001, 2011, 2018).

Добавим, что Уильямс повторила рекорд нынешнего сезона по самой быстрой победе: в третьем круге турнира в Мадриде Симона Халеп из Румынии также за 44 минуты обыграла Викторию Кужмову из Словакии.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Услугина не планирует возобновлять карьеру после рождения ребенка Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае
Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовал Первым этапом юниорского Гран-при открылся мировой сезон-2019/20. После короткой программы лидирует 13-летняя россиянка, но не Камила Валиева, а Майя Хромых. 22.08.2019 21:47 Фигурное катание Тигай Лев
Квартальнов и драфт. О чем говорил президент «Локомотива» перед сезоном Президент «Локомотива» ответил на вопросы журналистов. Мы собрали главное. 02.09.2019 20:23 Хоккей Костяев Иван
Бой продолжают одни мужики. Из россиян на US Open остались только Рублев и Медведев Открытый чемпионат США покинули все российские девушки, стартовавшие в женском одиночном разряде. В третий раунд турнира пробились лишь двое мужчин – Андрей Рублев и Даниил Медведев. 30.08.2019 15:32 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Даниил Медведев: В некоторых геймах я вообще не бегал, чтобы отдохнула нога Уильямс выиграла свой 100-й матч на US Open Роджер Федерер: Будут ли еще шансы выиграть «Большой шлем»? У меня нет кристального шара
«Когда Чуди бросает, становится очень страшно» Авторы голов «Авангарда» Коди Фрэнсон и Максим Чудинов раскрыли секрет своих неотразимых бросков, а главные тренеры были куда сдержаннее в эмоциях. 01.09.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав
Шамиль Газизов: 14 клубов выразили недовольство судьями, это приличный процент Во вторник прошло общее собрание клубов РПЛ, на которое, как и планировалось, был вызван глава судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. 03.09.2019 20:45 Футбол Григорьевская Юлия
Квартальнов чаще всех руководит и побеждает. Всё о тренерах КХЛ Всего в матчах КХЛ за 11-летнюю историю лиги командами руководили 170 тренеров. Из которых 98 наставников провели 50 и более игр. «Советский спорт» представляет подробную статистику тренеров в КХЛ. 03.09.2019 09:00 Хоккей Жидков Владимир
Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев
Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай
Новости
12:46 Теннис Даниил Медведев: В некоторых геймах я вообще не бегал, чтобы отдохнула нога
12:30 Хоккей Михаил Григоренко: Результат пришел, когда нас с Капризовым поставили в одно звено? Это закономерно
12:24 Теннис Уильямс выиграла свой 100-й матч на US Open
12:13 Хоккей Владимир Ткачев: Секачу нравится Москва, хотя раньше он ее не любил
12:09 Хоккей Иржи Секач: Мне было нетрудно привыкнуть к системе ЦСКА
12:03 Теннис Роджер Федерер: Будут ли еще шансы выиграть «Большой шлем»? У меня нет кристального шара
11:45 Баскетбол Евгений Валиев: Будем лучше готовы к Аргентине, чем в товарищеском матче
11:37 Хоккей Николай Цулыгин: Нас чуть-чуть выбил из себя серьезный перелет
11:30 Хоккей Никита Сошников: Не хотелось бы искать оправданий, но лед в Шэньчжэне ужасный
11:17 Футбол «Спартак» может сыграть в 1/8 финала Кубка России с «Ростовом», а в ¼ финала – с ЦСКА
10:58 Футбол Дмитрий Булыкин: Трансферная кампания «Локомотива» проводилась с умом и коллективно
10:54 Футбол Сергей Силкин: У «Динамо» к сезону готовилась одна команда, а начинала другая
10:44 Футбол Сергей Юран: Текущему составу «Спартака» будет сложно решать максимальные задачи
10:39 Футбол Владимир Хашиг: Итоги трансферной кампании «Краснодара» посмотрим в мае
10:32 Хоккей Сергей Калинин: Еще не до конца поняли, как нужно правильно играть на маленьких площадках
10:25 Футбол Арсен Венгер: Хотел бы еще раз почувствовать атмосферу соревнования
10:13 Футбол «КАМАЗ» – «Спартак», «Алания» – ЦСКА и другие пары жеребьевки 1/16 финала Кубка России
10:03 Футбол Главный тренер женской сборной России: Думали, что Эстония будет более агрессивна в атаке
09:51 Хоккей Павел Дедунов: Забить гол, не бросая в ворота, – это надо постараться
09:41 Хоккей Алексей Потапов: Бобков и Покка поймали поровну бросков на брата
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика