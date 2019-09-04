Уильямс выиграла свой 100-й матч на US Open Американка разгромила Ван Цян за 44 минуты.

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Восьмая ракетка мира Серена Уильямс одержала свою 100-ю победу на турнире «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

В ночь на среду 37-летняя американка нанесла поражение Ван Цян из Китая, отдав 18-му номеру мирового рейтинга только один гейм (6:1, 6:0).

Уильямс впервые сыграла на US Open в 1998 году, когда дошла до третьего круга, а уже в следующем сезоне стала победителем турнира. В нынешнем году она выступает в Нью-Йорке в 19-й раз. За 21 год Уильямс пропустила US Open только три раза (2003, 2010, 2017).

Уильямс – шестикратная победительница турнира (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014), еще трижды она доходила до финала (2001, 2011, 2018).

Добавим, что Уильямс повторила рекорд нынешнего сезона по самой быстрой победе: в третьем круге турнира в Мадриде Симона Халеп из Румынии также за 44 минуты обыграла Викторию Кужмову из Словакии.