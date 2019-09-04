Даниил Медведев: В некоторых геймах я вообще не бегал, чтобы отдохнула нога Российский теннисист, несмотря на травму, вышел в полуфинал US Open.

Пятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свою победу над Стэном Вавринкой из Швейцарии (7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1) в четвертьфинале турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.

«Чувствую, что выиграл, не показав красивой игры, – приводит слова 23-летнего российского теннисиста официальный сайт турнира. – Но мне пришлось играть именно так.

У меня по-прежнему очень болит нога. Я понимал, что нужно играть без ритма. В некоторых геймах я вообще не бегал, чтобы дать ноге отдохнуть. Я бил со всей силы, после чего укорачивал в середину.

Знал, что мне нельзя давать ему ритм. В решающих геймах это ему, возможно, не хватило. Именно так все и сработало.

Конечно, я предпочел бы выиграть, показав нормальный теннис, но получилось вот так. Надеюсь, физически буду чувствовать себя лучше».

Напомним, Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», где его соперником станет болгарин Григор Димитров, обыгравший швейцарца Роджера Федерера.