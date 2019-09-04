Даниил Медведев: Надеюсь, теперь мы со зрителями снова друзья Российский теннисист вышел в полуфинал US Open.

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Пятая ракетка мира Дмитрий Медведев после матча со Стэном Вавринкой из Швейцарии (7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1) в четвертьфинале турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке высказался о зрителях, которые проводили его с корта аплодисментами.

«Надеюсь, теперь мы снова друзья, – приводит слова 23-летнего российского теннисиста официальный сайт турнира. – Но это не мне решать. Как я сказал после игры, даже после предыдущего матча я получил то, что заслужил.

Обычно я не веду себя так, как вел в матче третьего круга (с Лопесом). Я не горжусь этим и работаю, чтобы стать лучше. Надеюсь, смогу показать свою светлую сторону».

Напомним, в матче с Фелисиано Лопесом Медведев спорил с судьей, вырвал полотенце из рук боллбоя, а также показал зрителям, которые его освистывали, средний палец.

В полуфинале соперником Медведева станет болгарин Григор Димитров, который выбил из борьбы швейцарца Роджера Федерера.