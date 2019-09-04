Стэн Вавринка: Медведев уже игрок топ-уровня

24-я ракетка мира Стэн Вавринка после матча ¼ финала турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке с Даниилом Медведевым из России (6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 1:6) высказался о сопернике.
«Он в первой пятерке, так что он уже в топе, – приводит слова 34-летнего швейцарца официальный сайт турнира. – Все просто. Он победил в Цинциннати, дошел до финала в Монреале, а здесь сыграет в полуфинале.
Сложно сказать, выиграть он десять турниров «Большого шлема» или один. Кто знает? Но он уже игрок топ-уровня, он уже очень силен».
Напомним, в полуфинале Медведев сыграет с Григором Димитровым из Болгарии, который выбил из борьбы другого швейцарца – Роджера Федерера.
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