Стэн Вавринка: Медведев уже игрок топ-уровня Швейцарец проиграл российскому теннисисту в четвертьфинале US Open.

24-я ракетка мира Стэн Вавринка после матча ¼ финала турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке с Даниилом Медведевым из России (6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 1:6) высказался о сопернике.

«Он в первой пятерке, так что он уже в топе, – приводит слова 34-летнего швейцарца официальный сайт турнира. – Все просто. Он победил в Цинциннати, дошел до финала в Монреале, а здесь сыграет в полуфинале.

Сложно сказать, выиграть он десять турниров «Большого шлема» или один. Кто знает? Но он уже игрок топ-уровня, он уже очень силен».

Напомним, в полуфинале Медведев сыграет с Григором Димитровым из Болгарии, который выбил из борьбы другого швейцарца – Роджера Федерера.