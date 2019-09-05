Андрееску победила Мертенс и вышла в полуфинал US Open

15-я ракетка мира Бьянка Андрееску выиграла у Элизы Мертенс из Бельгии и вышла в полуфинал турнира серии «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке.
19-летняя канадская теннисистка оформила победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 6:3. Матч продолжался 2 часа 2 минуты.
Таким образом, Андрееску впервые сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема», где ее соперницей станет Белинда Бенчич из Швейцарии, ранее обыгравшая Донну Векич из Хорватии.
Нью-Йорк (США)
Турнир серии «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
¼ финала
Бьянка Андрееску (Канада, 15) – Элиза Мертенс (Бельгия, 25) – 3:6, 6:2, 6:3
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