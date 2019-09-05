Марат Сафин: Медведев может выиграть US Open - Советский спорт
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05 сентября 2019 19:23Теннис

Марат Сафин: Медведев может выиграть US Open

Двукратный победитель турниров Большого шлема Марат Сафин - о предстоящем полуфинальном матче Открытого чемпионата США между между болгарским теннисистом Григором Димитровым и Даниилом Медведевым.

- Медведев может обыграть Димитрова и выйти в финал. Не побоюсь этого слова, но Медведев - фаворит, он может выиграть турнир. Обыграть Димитрова не будет для него проблемой, - приводит слова Сафина «Чемпионат».

Напомним, Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке, где сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

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